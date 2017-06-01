Мониторинг выбросов на мусоросжигательных заводах в МО будет прозрачным

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Власти Подмосковья обеспечат мониторинг количества и качества выбросов четырех будущих мусоросжигательных заводов, его результаты будут находиться в свободном доступе для всех желающих, заявил в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Воробьев.

Четыре мусоросжигательных завода планируется построить в Подмосковье к 2023 году в рамках проекта "Чистая страна".

"Наша задача — строить современные заводы, чтобы не было выбросов вредных чтобы это никак не сказалось на здоровье — это совершенно очевидная вещь. Более того, будет обязательно обеспечен мониторинг, где каждый житель может в свободном доступе иметь возможность увидеть количество и качество выбросов", — заявил Воробьев в интервью Business FM на ПМЭФ.

Он отметил, что электричество при сжигании мусора стоит дороже, чем гидро- или атомная энергетика. В связи с этим губернатор подчеркнул, что постановление правительства о "зеленом тарифе" для мусоросжигательных заводов — "очень важное и своевременное".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.