Подмосковье и РЖД договорились о строительстве логистического терминала

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Подмосковье и РЖД договорились о строительстве большого логистического терминала, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" на ПМЭФ.

"Сегодня мы с РЖД подписали большой логистический терминал — перевалочная бала в Электроуглях будет у нас в этом году уже сдана, до этого в Кашире с группой "Черкизово" здесь мы подписали строительство завода, ультрасовременного завода по мясопереработке, еще один проект в Озерах по глубокой переработке зерна, отделения клейковины и разные другие высокотехнологичные", — сказал Воробьев в четверг.

"У нас строится… в Ногинском районе большой логистический терминал. Основной поток – это Индия, Китай. Соответственно, контейнеры приходят туда, осуществляется перевалка, а дальше уже в Европу и по России распределяются товары. И второй большой проект у нас будет реализован вместе с казахскими партнерами, Евразийским банком в Домодедово", — сказал Воробьев.

Воробьев также добавил, что эти два проекта дополняют друг друга, а смысл их, заключается в том, чтобы "огромное количество, огромные потоки товара перераспределять на территории Подмосковья для того, чтобы дальше их уже доставлять до пункта назначения".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.