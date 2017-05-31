МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Продажу карт "Стрелка" приостановят с 1 июня. Их невозможно будет купить и пополнить по техническим причинам. Об этом сообщил телеканал "360".

По информации подмосковного Министерства транспорта, эти ограничения не распространяются на обмен или возврат.

Подмосковные пассажиры смогут купить карту "Стрелка" у водителей автобусов "МОСТРАНСАВТО", в кассах пригородного сообщения, в отделениях "Почты России" и в салонах связи.

Положить деньги на счет можно с помощью личного кабинета и мобильного приложения "Стрелка", терминалов QIWI, Европлата и Киберплата, интернет-сервисов и устройств самообслуживания банков-агентов, а также в салонах связи и с помощью платежной системы.