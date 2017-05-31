В Истре 10 июня стартует фестиваль национальных видов спорта "Русский мир"

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Руководитель Минспорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что первый фестиваль национальных видов спорта "Русский мир" стартует в подмосковной Истре 10 июня. Участников мероприятия ждут мастер-классы по этническим видам спорта, сдача нормативов ГТО, соревнования и игры. Об этом сообщил телеканал "360".

"В рамках празднования Дня России впервые в Московской области состоится фестиваль национальных видов спорта "Русский мир". Казаки продемонстрируют основы казачьего боя и добавят фестивалю кубанского колорита, а богатыри — навыки владения оружием. Любители контактных видов спорта смогут попытать удачу в традиционных национальных единоборствах, борьбе на кушаках, петушиных боях и силовых видах спорта", — рассказал Роман Терюшков.

Участники мероприятия смогут покататься на русских качелях, а также походить на ходулях и поиграть в городки. Самые маленькие гости фестиваля будут приятно удивлены аттракционом верховой езды, контактным зоопарком и анимационной программой. Все желающие смогут сдать нормативы ГТО.

"Проведение таких фестивалей, как "Русский мир", очень важно с точки зрения единства нашего народа. Спорт сближает людей и формирует национальное самосознание. Мы впервые проводим подобный фестиваль, но он обещает стать самым масштабным мероприятием. Убежден, что все участники получат массу положительных эмоций", — добавил Роман Терюшков.