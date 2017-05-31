Число подмосковных детских домов сократилось почти в три раза с 2013 года

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Подмосковный министр образования Марина Захарова рассказала, что число региональных детских домов сократилось почти в три раза за последние четыре года. Об этом сообщил телеканал "360".

"В Московской области 24 тысячи детей находятся в приемных семьях. Мы начали четыре года назад программу, и у нас сейчас 15 детских домов, а было 44. В 15 детских домах находятся 593 воспитанника сегодня", — рассказала Марина Захарова.

Как отметила руководитель Минобразования Подмосковья, детские дома в регионе созданы по семейному квартирному типу.