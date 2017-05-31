В Подмосковье определили допмеры по безопасности перед Кубком конфедераций

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Власти Московской области определили дополнительные меры по предотвращению терактов в преддверии Кубка конфедераций по футболу — 2017. Об этом сообщил телеканал "360".

Начальники центральных исполнительных органов государственной власти Подмосковья, руководители областных муниципалитетов и председатели антитеррористических комиссий должны безотлагательно ориентировать операторов "Системы-112" на неотложное информирование правоохранительных органов о лицах и транспортных средствах, которые вызывают какие-либо подозрение. Также они должны вовремя оповещать о признаках подготовки к террористическим актам.

Кроме этого главы подмосковных районов и председатели антитеррористических комиссий должны оказать содействие территориальным подразделениям главка подмосковной полиции в проверке гостиниц, хостелов, общежитий, пансионатов и баз отдыха.