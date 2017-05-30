В Подмосковье за 8 месяцев выявили более 50 незаконных свалок

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Руководитель Минэкологии Московской области Александр Коган рассказал, что более 50 незаконных свалок выявили в регионе за последние восемь месяцев. Ущерб от их организации составил около четырех миллиардов рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

"За восемь месяцев активной работы мы выявили 52 несанкционированные свалки. По сути, 4 миллиарда рублей ущерба от их организации", — рассказал Александр Коган.

По словам министра экологии и природопользования Подмосковья, специалисты возбудили три уголовных дела. В настоящее время 13 уголовных дел находятся в производстве. Также инспекторы провели 12 административных расследований и изъяли 35 единиц техники.