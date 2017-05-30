Более 18 тысяч школьников хотят отметить выпускной в парке "Патриот"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Региональный подмосковный выпускной пройдет в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил России "Патриот" в Одинцовском муниципалитете 24 июня. В этом году впервые пройдет масштабный праздник для выпускников региона. Тематикой мероприятия станет космос. Об этом сообщил телеканал "360".

"С космосом у нас будут связаны ключевые моменты в программе, которую мы готовим. А наш девиз будет "Взлетай!", — рассказала вице-губернатор Подмосковья Наталья Виртуозова.

Как отмечают власти Московской области, праздник для школьников будут долго сравнивать с петербургскими "Алыми парусами".

Организаторы не раскрывают детали сценария, но известно, что школьников порадуют красной ковровой дорожкой и профессиональными фотографиями. А на празднике выступят Егор Крид и Баста.

В настоящее время более 18 тысяч школьников выразили свое желание отметить выпускной в парке "Патриот". К ним присоединились пять тысяч родителей и учителей.