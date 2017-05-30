На благоустройство подмосковных территорий к ЧМ направили 4 млрд рублей

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года в Подмосковье идет полным ходом. В регионе разместятся 17 тренировочных баз для команд-участниц Мундиаля. Они будут находиться в Бронницах, Долгопрудном, Химках, Домодедове и Лобне, а также в Наро-Фоминском, Пушкинском, Раменском, Солнечногорском, Одинцовском и Истринском муниципалитетах. Об этом сообщил телеканал "360".

Футбольные поля, рассчитанные на 500 мест, выполнены по общепринятым стандартам. Их травяное покрытие такое же, как и на стадионе для соревнований. Объекты планируется ввести в эксплуатацию в апреле 2018 года.

В Подмосковье запланировано 294 мероприятия по подготовке к ЧМ-2018, на которые власти региона потратят 4,1 миллиарда рублей. На эти деньги благоустроят пешеходные зоны, отремонтируют фасады зданий и приведут в порядок наружное освещение. Выделенные средства также пойдут на содержание дорог.

Министерство образования Московской области и руководители районов выберут и подготовят городских волонтеров для участия в спортивных мероприятиях Подмосковья до 1 октября 2017 года.