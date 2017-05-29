Власти Подмосковья планируют заключить не менее 10 контрактов на ПМЭФ

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Подмосковное правительство планирует заключить не менее 10 контрактов с инвесторами на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге, который пройдет с 1 по 3 июня. Об этом сообщил телеканал "360".

Ожидается, что во время работы ПМЭФ будут подписаны документы о создании транспортного кластера в Московской области и соглашения об осуществлении проектов в рамках пищевой промышленности и переработки.

"Наша задача — достойно представить Московскую область и активно поработать с теми, кто собирается инвестировать в Подмосковье. Поэтому прошу команду действовать слажено и со всей самоотдачей", — отметил Андрей Воробьев.