Андрей Воробьев рассказал о подготовке спортивных объектов к ЧМ-2018

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со своими заместителями. Вместе они обсудили подготовку спортивных объектов в регионе к ЧМ-2018. Об этом сообщил телеканал "360".

Как отметил глава Подмосковья, подготовка всех спортивных объектов в регионе идет по утвержденному плану.

"К Чемпионату мира-2018 наша задача — подготовить 17 тренировочных баз. Мы вместе с федеральным бюджетом реализуем программу, которая направлена на приведения в порядок в соответствии со всеми стандартами тренировочных полей, а также инфраструктуры. Думаю, мы с этой задачей справимся", — добавил Андрей Воробьев.