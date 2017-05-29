В Солнечногорском районе до конца года введут в эксплуатацию центр IKEA

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Начальник Главгосстройнадзора Московской области Руслан Тагиев проверил реконструкционные работы дистрибьюторского центра IKEA в технопарке "Есипово" в Солнечногорском районе. Ожидается, что объект введут в эксплуатацию в конце 2017 года. Об этом сообщил телеканал "360".

Во время реконструкции основных зданий построят также склад, котельную, КПП с помещениями отдыха водителей и несколько административно-бытовых сооружений.

"В настоящее время на объекте ведется монтаж несущих конструкций ограждающих стен, строительство столовой и КПП. Плановая проверка на объекте продлится до 2 июня", — рассказал Руслан Тагиев.

Как отметил руководитель подмосковного Главгосстройнадзора, после открытия центра появятся 450 новых рабочих мест.