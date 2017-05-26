Гарантийный фонд выделил подмосковным предпринимателям 2,7 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Зампред правительства Московской области — руководитель подмосковного Мининвеста Денис Буцаев рассказал, что гарантийный фонд выделил местным предпринимателям 2,7 миллиарда рублей с начала года. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы вторые в стране по гарантийному фонду. Общее количество гарантийных обязательств, которые фонд принял на себя за все время существования, 11 миллиардов. Только за первый квартал текущего года мы выдали (предпринимателям — ред.) гарантий на сумму 2,7 миллиарда рублей", — рассказал Денис Буцаев.

По словам руководителя подмосковного Мининвеста, регион занимает первые позиции в российском федеральном фонде промышленности по количеству финансов, привлеченных в Подмосковье. Их общая сумма превышает пять миллиардов рублей.