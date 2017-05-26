Воробьев рассказал о планах расселения жителей Подмосковья из ветхого жилья

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Почти 14,5 тысячи подмосковных жителей переселились из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры в 2013-2015 годы. В прошлом году новым жильем обзавелись 1,3 тысячи человек. Ожидается, что с 2016 по 2019 годы более 16 тысяч жителей Московской области получат новые квартиры. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас большая программа была реализована, на 2012 год были замерены все дома, которые нуждались в расселении. Мы неоднократно говорили, что эту программу завершили, и первые в стране открыли программу на 1 января 2015 года. И теперь мы должны расселить 16 тысяч человек", — рассказал Андрей Воробьев.

Как отметил глава Подмосковья, активная работа идет во всех областных районах. В первую очередь планируется переселить людей, которые живут в ветхих бараках.

"Мы ведем работу во всех муниципалитетах, и наша задача — не выходить из графика. Прежде всего, мы расселяем наши бараки, около 500 бараков надо расселить. Панельных пятиэтажек мы расселяем порядка двух-трех десятков, то есть не так много", — уточнил Андрей Воробьев.