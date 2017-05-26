Андрей Воробьев рассказал о концепции развития МВК "Новый Иерусалим"

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Более трех тысяч посетителей увидели экспозицию работ Исаака Левитана в выставочном комплексе "Новый Иерусалим". Глава Подмосковья Андрей Воробьев выразил надежду, что молодежь Московской области и других субъектов РФ будет чаще приезжать в истринский музей. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы делаем все для того, чтобы подростки чаще приезжали в наш музей и могли проникнуться искусством", — отметил Андрей Воробьев.

Как отметил подмосковный губернатор, в регионе уже имеется план благоустройства музейного комплекса. Идею объединения музея "Новый Иерусалим" и Ново-Иерусалимского монастыря одобрил гендиректор музейно-выставочного комплекса Василий Кузнецов.

"Музей в "Новом Иерусалиме" должен стать центром для ценителей культуры и истории России", — добавил Андрей Воробьев.