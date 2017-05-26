Воробьев рассказал, когда в Московской области соберут первый Mercedes

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе первый автомобиль должен сойти с конвейера завода Mercedes-Benz в 2019 году. Об этом сообщил телеканал "360".

Дорогие машины производят в подмосковном индустриальном парке "Есипово".

Андрей Воробьев в ходе "Прямого разговора" на телеканале "360" выразил надежду, что в 2019 году первая машина уже сойдет с конвейера завода Mercedes-Benz в подмосковном индустриальном парке "Есипово".

"На питерском форуме мы еще раз будем это обсуждать, чем мы, регион, сможем помогать ведущему концерну. Для нас очень важно, чтобы все свершилось в срок, и в 2019 году первая машина уже выехала бы с завода", — прокомментировал Андрей Воробьев.