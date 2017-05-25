Глава Минспорта Подмосковья заявил, что в регионе появятся 18 спортплощадок

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр физкультуры и спорта Московской области Роман Терюшков рассказал, что в регионе появятся 18 спортивных площадок. Об этом сообщил телеканал "360".

"Кроме мини-стадионов, в Подмосковье отремонтируют, реконструируют и построят более 30 спортивных объектов, включая стадионы и тренировочные площадки. Работы будут закончены до 2020 года", — прокомментировал Роман Терюшков.

По словам министра физической культуры и спорта, на реконструкцию стадиона "Знамя труда", который был построен более 100 лет назад, выделят более 200 миллионов рублей.