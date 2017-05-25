Подмосковные льготники будут отчитываться о доходах всего раз в год

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр социального развития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что теперь подмосковные льготники будут отчитываться о доходах только один раз в год. Изначально эта группа населения представляла необходимые документы один раз в полгода. Об этом сообщил телеканал "360".

"В соответствии с поручением губернатора, мы готовим проект нормативно-правового акта в части увеличения выплатного периода при осуществлении ежемесячных детских пособий и ежемесячной денежной компенсации в размере 700 рублей для пенсионеров старше 70 лет", — прокомментировала Ирина Фаевская.

По словам подмосковного министра соцразвития, в настоящее время 2,4 миллиона человек получают социальную поддержку за счет средств регионального и федерального бюджетов. В этом году на нужды льготникам направили почти 46 миллиардов рублей.