Подмосковная Шатура получила статус города областного подчинения

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мособлдума внесла соответствующие изменения в подмосковный закон "Об административно-территориальном устройстве Московской области", которые позволяют отнести Шатуру к категории городов областного подчинения. Об этом сообщил телеканал "360".

"Проект закона подготовлен в целях приведения административно-территориального устройства Московской области в соответствие с изменениями территориальной организации местного самоуправления", — прокомментировала замначальника Главного управления территориальной политики Подмосковья Мария Нагорная.

По словам Марии Нагорной, принятие закона не потребует дополнительных расходов из регионального бюджета. Кроме того, нововведение не создаст условия для проявления коррупции.