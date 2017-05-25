В пяти индустриальных парках Подмосковья появится газ в 2017 году

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Зампред подмосковного правительства, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев рассказал, что пять индустриальных парков региона газифицируют в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

"В 2016 году газифицированы четыре индустриальных парка, в 2017 году в программу газификации уже включены пять территорий, которые будут газифицированы за счет инвестиционных программ", — рассказал Игорь Буцаев.

Как отметил руководитель Мининвеста, в настоящее время Московская область является лидером по количеству индустриальных парков в стране.