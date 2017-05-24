Подмосковье вошло в тройку лидеров по производству овощей в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Регион показал самую выдающуюся динамику по вводу новых площадей и теплиц.

Руководитель Минсельхоза Московской области Андрей Разин рассказал, что Подмосковье вошло в тройку лидеров по производству овощей открытого грунта в России. Об этом сообщил телеканал "360".

"Если говорить о производстве овощей, то мы входим в тройку лидеров по производству овощей и картофеля в целом по стране. Это овощи открытого грунта", – рассказал Андрей Разин.

Как отметил глава областного Минсельхоза, Московская область является регионом, который дал самую выдающуюся динамику по вводу новых площадей и теплиц.

"Мы уже совершенно спокойно говорим, что по 2017 году полностью потребность в овощах защищенного грунта будет закрыта за счет производственных мощностей, построенных и работающих на территории региона", – добавил Андрей Разин