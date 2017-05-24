Госадмтехнадзор озвучил лучшие и худшие по освещенности районы МО

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. "Слабым местом" освещенности является частный сектор.

Руководитель Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева назвала лучшие и худшие по освещенности подмосковные районы. Об этом сообщил телеканал "360".

В рейтинг лучших по освещенности муниципалитетов попали Химки, Власиха, Электрогорск, Серебряные пруды и Лосино-Петровский район. В аутсайдерах оказались Солнечногорский, Ленинский, Ступинский, Чеховский и Щелковский муниципалитеты.

Как отметила главный инспектор Подмосковья, при составлении рейтинга учитывались итоги надзорной деятельности, число жалоб и недоосвещенность территории.

"Сейчас в Московской области освещено более 80% главных улиц. "Слабым местом" освещенности является частный сектор. Это поселки, деревни и села, в которых централизованное уличное освещение либо отсутствует полностью, либо функционирует очень слабо", — прокомментировала Татьяна Витушева.