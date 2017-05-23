Подмосковье перенимает европейский опыт инфраструктуры для электрокаров

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министр энергетики Московской области Леонид Неганов рассказал, что регион ориентируется на положительный европейский опыт развития электрокаров. Об этом сообщил телеканал "360".

Подмосковье перенимает тенденции и передовые практики, чтобы простимулировать население использовать электромобили. Без внимания не осталась концепция развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта в регионе.

Несколько компаний активно работают над развитием электрозарядной инфраструктуры. Они поставляют зарядки для автомобилей по всей Европе, как для частного использования, так и для общественного.