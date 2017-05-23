Более 90% жителей Подмосковья снабдят чистой питьевой водой в 2017 году

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 90 % жителей обеспечат качественной питьевой водой в Подмосковье в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

В прошлом году из "красной зоны" вывели десять подмосковных муниципалитетов, а в этом году ожидается снабдить чистой питьевой водой жителей двух городских округов.

В 2017 году предполагается построить, модернизировать и капитально отремонтировать около 100 водозаборных узлов. Также планируется увеличить загрузку Восточной системы водоснабжения до 71,88%.

"100 водозаборных узлов мы должны построить в этом году. Выделили 1,2 миллиарда рублей, 300 миллионов выделили муниципальные образования для того, чтобы неочищенная, ржавая, грязная вода ушла в этом году. В 2018 году мы эту программу завершим окончательно", — прокомментировал Андрей Воробьев.