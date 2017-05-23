Подмосковная клубника появится на прилавках к концу июня из-за холодов

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Клубника, выращенная на подмосковных фермах, созреет только к концу июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина.

Ягода появится на прилавках позже обычного из-за непогоды. В настоящее время на кустах нет цветков, тогда как в 2016 году клубника цвела уже 10 мая.

Клубнику начнут собирать не раньше 25-30 июня. Обычно ягоду собирают уже в десятых числах месяца. Фермеры переживают, что из-за майских заморозков урожай сократится на 20%.