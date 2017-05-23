Ямы на подмосковных дорогах ликвидируют до 1 июля

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков рассказал о сроках устранения всех ям на дорогах региона. Об этом сообщил телеканал "360".

В Подмосковье было выявлено 366,7 тысячи ям за апрель-май 2017 года. За это время региональными районами, а также "Мосавтодором" было устранено 139,6 тысячи ям.

С начала года государственное бюджетное учреждение ликвидировало в Подмосковье 65% зафиксированных ям, а областные районы за этот же период починили 17% дорожных ям.

Больше всего дорожных ям зарегистрировали в Егорьевске, а также в Красногорском, Рузском, Шатурском и Истринском районах. В аутсайдерах оказались — Звенигород, Пущино, Дубна, а также Воскресенский и Серпуховский районы.

Лучше всего ямочный ремонт выполнили в Серпухове, а также Воскресенском, Щелковском, Павлово-Посадском и Орехово-Зуевском районах.

Игорь Тресков поручил руководителям подмосковных муниципалитетов зарегистрировать все имеющиеся ямы на дорогах до 1 июня. Ликвидировать их необходимо до 1 июля.