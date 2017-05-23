Призерами всероссийской олимпиады стали более 90 школьников из Подмосковья

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 90 школьников Московской области стали призерами всероссийской олимпиады по 24 предметам. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого зампреда подмосковного правительства Ольги Забраловой.

"По сравнению с прошлым годом в Подмосковье возросло число участников каждого этапа олимпиады и участников, вернувшихся с наградами. В 2017 году в заключительном этапе всероссийской олимпиады победителями и призерами стали 92 школьника из Подмосковья, в 2016 году — 78 детей", — отметила Ольга Забралова.

По таким предметам, как история, обществознание и астрономия у региона больше всего победителей и призеров.

"Высокие результаты на региональном этапе всероссийской олимпиады показали школьники из Балашихи, Королева, Мытищ, Подольска, Жуковского, Долгопрудного, а также Одинцовского и Раменского районов", — отметила Ольга Забралова.