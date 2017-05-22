Мозаика с изображением Ломоносова попала в Книгу рекордов Гиннесса

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подмосковная мозаика с изображением Ломоносова попала в Книгу рекордов Гиннесса. Гигантское изображение сделали школьники Одинцовского района. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы администрации муниципалитета Андрея Иванова.

"Арт-объект, признанный в мире уникальным, создали ученики и преподаватели Ломоносовской школы №5 в честь 305-летия со дня рождения основателя МГУ", — рассказал Андрей Иванов.

По словам официального представителя Книги рекордов Гиннесса Лючии Синигаглиез, подмосковный арт-объект покорил не только своими масштабными размерами, но и научными понятиями, которые изображены на каждом фрагменте мозаики.

"Ломоносов занимался многими научными вопросами, конечно, я его знаю. Ломоносов для вас, можно сказать, как Микеланджело для итальянцев", — отметила Лючия Синигаглиезе.