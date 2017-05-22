Подмосковный аналог "Алых Парусов" пройдет в парке "Патриот"

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Министр образования Московской области Марина Захарова рассказала, что в регионе пройдет первый общеобластной выпускной 24 июня. Об этом сообщил телеканал "360".

"У нас 32 тысячи выпускников 11 классов и чуть более 60 тысяч выпускников 9 классов. Мы планируем проведение этого мероприятия в парке "Патриот". Участие в этом мероприятии — по желанию. Планируется выступление тех групп, которые интересуют молодежь", — рассказала Марина Захарова.

По словам подмосковного министра, по результатам интервьюирования эксперты выявили наиболее популярные музыкальные группы среди подростков.

"Это будет грандиозное шоу. Я не могу сейчас раскрывать все секреты, но мы хотим, чтобы это было так же, как проводят выпускной бал "Алые Паруса". У нас могут быть и элементы шикарных кинофестивалей", — отметила Марина Захарова.

Подмосковное правительство пообещало обеспечить безопасность на концерте.