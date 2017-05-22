Подмосковные Сорочаны вошли в топ-10 лучших горнолыжных курортов России

Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области. Архивное фото

Отдыхающие на горнолыжном курорте Сорочаны в Московской области. Архивное фото

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Подмосковные Сорочаны расположились на седьмой позиции самых лучших горных курортов России в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360".

Открывают десятку лидеров Роза Хутор (Сочи), Архыз (Карачаево-Черкессия) и Белокуриха (Алтайский край). На четвертом месте расположились Горки Город (Сочи), на пятом — Армхи (Ингушетия) и на шестом — Шерегеш (Кемеровская область). Сорочаны (Дмитровский район Подмосковья) заняли седьмую позицию в рейтинге. Замыкают десятку лучших горнолыжных курортов России Игора (Ленинградская область), Свияжские холмы (Татарстан) и БигВуд (Мурманская область).

Активный отдых в горах включает также горные походы, конные прогулки, йога-туры, фитнес и экскурсии.