Под Истрой прошел показ платьев в старорусском стиле

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Женские платья в старорусском стиле представили на показе дизайнера Алены Стерлиговой в деревне Нижневасильевское Истринского района Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360".

Дефиле проходило в бревенчатом шоуруме и в поле. Некоторые платья демонстрировали верхом на лошадях.

Дизайнер рассказала, что ее муж Герман Стерлигов попросил ее не носить брюки. Супруга была не против, после чего в гардеробе появились длинные юбки.

При шитье платьев использовались штапель, лен, хлопок и шелк. Платья можно носить во время работы по дому, в офисе, на праздниках или катаясь на лошадях.