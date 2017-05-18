Подмосковный легкорельсовый транспорт интегрируют с московским метро

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Подмосковный легкорельсовый транспорт планируют интегрировать с московским метро. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы Подмосковья Андрея Воробьева.

"Прежде всего, нам нужна интеграция с московским метро. Потому что человеку должно быть удобно пересесть из одного транспорта в другой. Это открытое метро, нам не нужно забуриваться под землю. Потому что под землей это стоит в пять раз дороже, чем над землей. Чтобы был устойчивый поток, нам нужна интеграция с московским метро", – прокомментировал Андрей Воробьев.

Также губернатор Московской области заявил, что подвижной состав нужно выпускать на региональном заводе.

Предполагается, что пути для легкорельсового транспорта начнут строить между Подольском и аэропортом "Домодедово". Потом сделают линию протяженностью 33 километра, которая соединит аэропорт "Домодедово" и Раменское. А потом появится линия, которая будет следовать до аэропорта "Жуковский".