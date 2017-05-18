МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Подмосковные энергетики успешно прошли антитеррористические учения. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

Учения прошли на подстанции "Белый Раст имени Вершкова" в Дмитровском районе Московской области. Во время мероприятия энергетики учились устранять ЧС, которые связаны с проникновением на объект террористической группы.

"Целью тренировки является совершенствование системы взаимодействия руководства, дежурной смены и охраны электроподстанции и силовыми структурами, государственными органами власти и органами местного самоуправления в ходе предотвращения террористического акта. Представители органов власти и силовых структур отметили грамотные действия персонала Московского ПМЭС, высокую готовность энергетиков к противодействию террористической угрозе и предотвращению чрезвычайных ситуаций", – рассказал Леонид Неганов.