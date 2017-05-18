Итальянские заводы появятся в Московской области

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Они будут производить сыры, мясо, фармацевтику и автомобили.

В течение трех дней подмосковная делегация общалась с представителями итальянских компаний в рамках роуд-шоу. По итогам переговоров иностранные инвесторы решили построить в Московской области заводы, на которых будут производить не только сыр и мясо, но и фармацевтику и автомобили. Об этом сообщил телеканал "360".

"Я убежден, что взаимоотношения между Россией и Италией занимают особую роль. Мы можем сотрудничать в агропищевой продукции, и многих других сферах", — рассказал президент "Конфиндустрии" области Ломбардия в Италии Альберто Риболла.

По словам итальянских производителей, санкционная политика против Российской Федерации негативно сказалась на их экономике. Сократился оборот молочной и мясной продукции.

"Санкции вредят, особенный вред наносит региону Ломбардия, 3 миллиарда [евро] потеряли",- прокомментировал генеральный консул РФ в Милане Александр Нуризаде.

Обе стороны признали, что совместное сотрудничество приведет к экономической стабильности, как России, так и Италии. Кроме того, Московская область является идеальным местом для строительства итальянских предприятий.

"Темпы роста у нас одни из самых высоких. Я считаю, что торговля должна вывести нас на первое место", — отметил зампред подмосковного правительства — министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.