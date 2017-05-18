На "Арене Химки" пройдет тренировка сборной по футболу к Кубку конфедераций

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В спортивном мероприятии примут участие сборные восьми стран.

Российская сборная по футболу будет готовиться к Кубку Конфедераций-2017 на "Арене Химки". Первые тренировки стартуют 25 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на городскую администрацию.

В турнире примут участие сборные России, Германии, Австралии, Мексики, Португалии, Чили, Камеруна и Новой Зеландии. Они состоятся за год до ЧМ-2018 по футболу.

Кубок конфедераций стартует на московском стадионе "Спартак" 17 июня, и продлится до 2 июля. Кроме Москвы игры пройдут в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.