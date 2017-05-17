Подготовка к ЧМ-2018 увеличит инвестпривлекательность Московской области

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Все спортивные объекты будут отвечать современным стандартам.

Руководитель подмосковного Минстройкомплекса Сергей Пахомов и глава регионального Минспорта Роман Терюшков встретились с представителями районов Московской области, строительных компаний и организаций, которые следят за работами на всех объектах FIFA. На повестке дня была тема о реконструкции 11 тренировочных площадок к ЧМ-2018. Об этом сообщил телеканал "360".

"Специфика тренировочных площадок заключатся в том, что реконструкция каждой из них включает в себя создание футбольного поля. Поскольку этот вид работ непосредственно привязан к сезонному периоду, необходимо уже сейчас опережающими темпами приступать к работам по полям, чтобы успеть их засеять и в июле иметь проросший газон", — прокомментировал Сергей Пахомов.

По словам руководителя Минстройкомплекса Московской области, все спортивные объекты будут отвечать современным стандартам. Кроме того, подготовка к проведению ЧМ-2018 увеличит инвестпривлекательность региона среди других субъектов Российской Федерации.

Глава регионального Минспорта, предложил руководителям районов сделать проектные офисы, которые необходимы для осуществления проектов, а также каждый день встречаться с подрядчиками.

"Такой формат работы позволит нам "держать руку на пульсе" и строго следовать выполнению работ по графику", — отметил Роман Терюшков.