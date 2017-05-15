В Подмосковье с начала года обезвредили более ста снарядов времен войны

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Зампред правительства Московской области Дмитрий Пестов рассказал, что более 100 снарядов времен Великой Отечественной войны обезвредили в регионе с начала года. Об этом сообщил телеканал "360".

"С начала 2017 года взрывотехническими подразделениями спасателей "Мособлпожспас" на территории Подмосковья обезврежено 116 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Все они были вывезены взрывотехниками на полигоны и уничтожены", — рассказал Дмитрий Пестов.

Как отметил Дмитрий Пестов, с приходом весны в "Систему-112" стали регулярно стали приходить сообщения об обнаружении боеприпасов. На прошлой неделе взрывотехники ликвидировали 15 снарядов в Дмитровском, Можайском, Одинцовском, Лотошинском, Волоколамском и Солнечногорском муниципалитетах.

"В случае обнаружения боеприпаса необходимо незамедлительно сообщить о находке по единому номеру "112". Нельзя трогать и, тем более, пытаться самостоятельно обезвредить обнаруженное устройство. Также до приезда специалистов необходимо исключить доступ к опасному предмету людей, особенно детей и подростков", — добавил Дмитрий Пестов.