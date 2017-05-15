В Подмосковье на капремонт школ искусств потратят более 460 млн рублей

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Министр культуры Московской области Оксана Косарева рассказала, что более 460 миллионов рублей направили на капитальный ремонт и переоснащение семи детских школ искусств в регионе. Об этом сообщил телеканал "360".

"В 2016-2018 годах впервые в рамках государственных программ Московской области за счет средств областного бюджета предусмотрено более трех миллиардов рублей на строительство восьми детских школ искусств, проведение капитального ремонта в 19 детских школах искусств", — прокомментировала Оксана Косарева.

По словам министра культуры, в новом учебном году также откроются детская школа искусств в поселке Развилка Ленинского муниципалитета и детская музыкальная школа в Шаховской.