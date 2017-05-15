Росреестр установил границы 181 подмосковного объекта культурного наследия

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Специалисты Росреестра внесли 181 подмосковный объект культурного наследия в Единый государственный реестр недвижимости в 2017 году. Тем самым они определили их границы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на управления Росреестра по Московской области.

"Актуальная информация о границах позволяет эффективно распоряжаться объектами культурного наследия, обеспечивать их сохранность и доступность для граждан", — рассказали в пресс-службе подмосковного ведомства.

По словам специалистов, подобная мера позволит не нарушать требований законодательства при проведении кадастрового учета, что сведет к минимуму риски возникновения земельных споров. Установленные границы положительно отразятся на инвестиционном климате Подмосковья.