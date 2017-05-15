Губернатор Подмосковья оценил работу служб ЖКХ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился с региональным правительством. Они обсудили уровень организации акции "Бессмертный полк" и работу служб ЖКХ. Об этом сообщил телеканал "360".

"Мы видели, насколько это трогательная акция — "Бессмертный полк", насколько это массовое, патриотическое движение, которое объединяет всю страну. Около полумиллиона человек вышли в разных городах Подмосковья. Я должен поблагодарить, прежде всего, правоохранительные органы в муниципалитетах, которые отвечали за организацию и безопасность этого очень важного мероприятия", — отметил Андрей Воробьев.

В рамках заседания глава Подмосковья также отметил оперативность и слаженность действий служб ЖКХ. Во время непогоды тепло получили не только жилые дома, но и социальные объекты.

"Прошедшая неделя ознаменовалась холодной погодой, и большое количество обращений в системе "Добродел" было связано с тем, что люди просили включить котельные. Я хочу поблагодарить коммунальщиков, из различных городов Подмосковья мы получили ряд отзывов о том, что отопление включено", — добавил Андрей Воробьев.