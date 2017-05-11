МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Проект соединяет в себе данные от систем мониторинга и оповещения до уличных видеокамер.

Пилотную систему "Безопасный регион" представили в Одинцовском районе. Об этом сообщил телеканал "360".

Проект соединяет в себе данные от систем мониторинга и оповещения до уличных видеокамер. Полученная информация будет поступать в отделения полиции и пожарной охраны, а при необходимости и муниципальным службам Московской области.

Кроме того, проект синтезирует данные о местоположении домов и других объектов, а также о количестве жителей. А потом автоматически привлекает необходимые службы. Программа вырабатывает план действий для служб и предлагает модель ликвидации ЧС.