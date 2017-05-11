Международный театральный фестиваль начнется в Чехове 20 мая

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. XVII международный театральный фестиваль "Мелиховская весна" стартует в подмосковном Чехове 20 мая и продлится по 27 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

В рамках театрального фестиваля свои пьесы представят актеры из Болгарии, Франции, Германии и Греции.

"Помимо них, в афише значатся постановки театров из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Челябинска, Краснодара, Великого Новгорода, Липецка и Краснодара. Участником фестиваля также станет академический музыкально-драматический театр из Донецка", – рассказала Оксана Косарева.