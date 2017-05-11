Подмосковное предприятие представит образцы космической техники во Франции

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Подмосковное предприятие "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина" презентует образцы передовой космической техники во Франции с 19 по 21 июня. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора Подмосковья и регионального правительства.

Предприятие химкинской ракетно-космической промышленности презентует на международном авиационно-космическом салоне макеты космических астрофизических обсерваторий серии "Спектр". Свои работы также представит ракетно-космическое предприятие "Энергия" из Королева.

Кроме того, во время мероприятия представители подмосковных компаний встретятся с зарубежными партнерами. Они обсудят текущий статус работ и дальнейшие перспективы сотрудничества по международным программам и проектам.