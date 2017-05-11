Подмосковье выбрали официальным регионом-партнером фестиваля "Интермузей"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Подмосковье станет официальным регионом-партнером фестиваля "Интермузей 2017". Регион презентует объединенный стенд областных музеев на тему "Музей будущего". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министра культуры Московской области Оксаны Косаревой.

XIX Международный фестиваль "Интермузей 2017" пройдет в культурной столице с 22 по 29 мая. На одной площадке соберутся представители более 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Все музеи проходят конкурсный отбор. После первого этапа во второй перешел 151 музей, среди них оказались шесть государственных и три муниципальных музея Подмосковья.

"Девять музеев региона будут представлены в экспозиции фестиваля на площадке в Центральном выставочном зале "Манеж", а также продолжат борьбу за главный приз в одной из четырех номинаций конкурсной программы фестиваля", — прокомментировала Оксана Косарева.