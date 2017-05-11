Минэкологии Подмосковья разработало экологический паспорт

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Минэкологии Московской области разработало экологический паспорт для Красногорска, Мытищ, Химок, Балашихи, Королева, Лыткарино, Реутова и Долгопрудного. Экопаспортом также обзавелись Одинцовский и Ленинский муниципалитеты. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного ведомства Александра Когана.

"Экологический паспорт включает в себя административные, топографические, геологические и функционально-экологические данные, а также кадастровые сведения. На интерактивной карте можно получить сведения об особо охраняемых природных территориях, запасах подземных вод, минерально-сырьевых ресурсов, климате и так далее", — прокомментировал Александр Коган.

Как отметил министр экологии и природопользования Московской области, информация в картографическом информационном ресурсе "Экологический паспорт территории Московской области" до недавнего времени находилась в тестовом режиме.