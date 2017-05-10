Спортсмены из Ногинска взяли третье место на фестивале по хоккею в Сочи

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. С хоккейным клубом "Богородск" встретился глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Спортсмены из Ногинска заняли третье место в VI Всероссийском фестивале по хоккею среди любительских команд в Сочи. С хоккейным клубом "Богородск" встретился глава Подмосковья Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Московской области.

Губернатор Московской области рассказал игрокам "Богородска", что строительство ледовой арены в Ногинске начнется в начале 2018 года.

"Наша стратегическая задача — сделать так, чтобы в каждом муниципалитете был минимум один крытый каток. Мы сейчас разработали и реализуем программу, которая позволит нам стать лидерами по количеству закрытых ледовых катков, а значит и детских спортивных школ. Соответственно, я уверен, что в этих катках родятся свои звезды, свои жемчужины", — рассказал Андрей Воробьев.