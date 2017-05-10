Опыт Мытищ по переработке мусора могут применить в других городах

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Он играет важную роль для развития системы защиты экологической обстановки в России.

Положительный опыт в подмосковных Мытищах по переработке мусора могут использовать в других городах и субъектах России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу региональной Минэкологии.

"Положительный опыт, полученный в Мытищах, можно смело тиражировать на другие города нашего региона и на других субъектах России", – прокомментировала член экспертного совета при Минэкологии МО Елена Гришина.

Как отметила Елена Гришина, социальный и экономический эффект от раздельного сбора мусора играет важную роль для развития системы защиты экологической обстановки в России.