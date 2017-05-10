Подмосковные спортсменки взяли серебро на турнире по мини-футболу

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Подмосковные спортсменки Татьяна Кулешова и Татьяна Коржова взяли серебро на международном турнире по мини-футболу в Красногорске. Они играли в сборной команде России. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу руководителя подмосковного Минспорта Романа Терюшкова.

В финальной игре на поле вышли российские и испанские мини-футболистки. Команда России уступила "красной фурии" со счетом 3:1.

"Сборная России на равных боролась в финале турнира с испанками, но девушкам просто немного не хватило везения, чтобы стать обладательницами престижного трофея. Приятно, что лидерами национальной команды продолжают быть мини-футболистки подмосковной "Снежаны-Котельники", — прокомментировал Роман Терюшков.