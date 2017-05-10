Около 150 тысяч детей поедут в летние лагеря Московской области

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Средняя стоимость путевки в подмосковный лагерь составила 34900 рублей.

Около 150 тысяч детей поедут в летние лагеря Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Московской области.

Более 1,2 тысячи летних оздоровительных лагерей откроют свои двери для детей в Московской области. Кроме того, в регионе будут работать 1163 летних оздоровительных учреждения(ЛОУ) с дневным пребыванием, 77 загородных стационарных ЛОУ, 24 детских летних санатория, девять палаточных лагерей и пять загородных ЛОУ санаторного типа.

Средняя стоимость путевки в подмосковный лагерь возросла и составила 34900 рублей. В прошлом году отправить ребенка на отдых можно было за 27900 рублей.