В Раменском состоялось шествие в память о десантниках ВОВ

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В годы войны здесь формировались подразделения ВДВ.

Традиционное шествие в честь Дня Победы прошло в подмосковном Раменском 8 мая, передает сайт "360".

Участники почтили память десантников, погибших в годы Великой Отечественной войны. Именно в Раменском формировались подразделения ВДВ, откуда бойцов отправляли на фронт.

В шествии приняли участие местные жители, в числе которых были ветераны, школьники, а также руководство местной администрации. Также на мероприятии присутствовал депутат Госдумы Сергей Миронов.

"Раменское — это святой населенный пункт для всех десантников. Именно здесь сформировались шесть подразделений ВДВ в годы войны с 1941 по 1943 год. Именно отсюда стартовали десантники. Все десантные подразделения современной России гвардейские тоже это унаследовали", — сказал он.

В конце шествия прошла церемония возложения цветов к памятнику погибшим десантникам.